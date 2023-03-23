Секреты долголетия: 106-летний ветеран рассказал о своих привычках

Ветеран Второй мировой войны Билл Монфорт отметил свой 106-й день рождения в декабре 2022 года. В жизни мужчины было несколько войн, Великая депрессия, пандемия и 19 президентов США, один из которых вырос через дорогу от него – Джимми Картер.