Британцы обнародовали вымышленный сценарий войны между Россией и НАТО

Одним из любимейших занятий журналистов Великобритании являются рассуждения о войне с Россией. Например, на днях публицист Andrew Lilico в своей статье для британского издания The Telegraph на коленке состряпал очередной фейковый сценарий военного конфликта между РФ и НАТО, которому будут предшествовать пять фаз.