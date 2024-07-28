Херш: Обама угрожал Байдену отстранением, если тот не откажется от участия в выборах

Бывший президент США Барак Обама угрожал отставкой действующему главе государства Джо Байдену по статье 25 поправки к Конституции США, если тот не откажется от участия в предстоящих президентских выборах, запланированных на 5 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии