В Омске полностью снесли дом на Молодогвардейской, где обрушился лестничный пролет. По информации властей, квартиры в нем расселили в прошлом году.
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В Омске полностью снесли дом на Молодогвардейской, где обрушился лестничный пролет. По информации властей, квартиры в нем расселили в прошлом году.