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Глава института демографии РАН Марина Храмова призвала увеличивать преференции для мигрантов

Глава института демографии РАН Марина Храмова призвала увеличивать преференции для мигрантов

Преференции для одной группы по признаку «иностранец» – это, фактически, призыв к дискриминация по отношению к коренным гражданам РФ.

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Комментарии
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Владимир Ахтырченко
С окончанием войны в Сирии все террористы вдруг организованно  в Афганистан, а далее в Киргизию и среднюю Азию.  А теперь все они в России, с руками в крови, и понятно, что они озлобленны  на наших военных СВО,  И секрета тут нет, кто этих моджахедов к нам направляет;  Вопрос в том, кто в России этому содействует и руководит такими на мозги Храмыми, а второй вопрос - когда же власть этих Храмых кончится?
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4 час.
Владимир Росс
Меня удивляет вот что следующее: мошенники обворовывают кого-угодно и с риском сесть в тюрьму, а тут вот кролы богатые расхаживают, которых можно разводить на деньги и под предлогом защиты законов. Под предлогом: это потому что основной целью для мошенников являются деньги. Так вот пусть бы разводили этих кроликов на деньги, а заодно и для страны польза: мошенникам тоже польза - они по закону действовать будут и получат денег много, да ещё и стране пользу сделают. Вот интересно: а почему ещё мошенники здесь не активировались??? Или всё же тупые у нас мошенники??
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4 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Она что там рассудком поехала, превратили Россию в нашествие борадочей,в любой город россии выйди на улицу и будешь в шоке, вокруг нелюди не знающие русского языка, в оболочке обезьяны, прыгающие орущие и теперь ещё требующие своих каких то прав, идёт захват территории под полным лобирование нашим руководством интересов приезжих, скатывепся в 90, режут грабят насилуют и им всё сходит с рук, а наше руководство уже боится и призывает не обращать внимание, а те уже в цвет не скрывают с какой целью они заселяют нашу территорию, полный абзац, а власти что, некогда, к выборам готовится, новых обещалок нам всё рассказывает
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2 час.

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