Глава института демографии РАН Марина Храмова призвала увеличивать преференции для мигрантов

Владимир Ахтырченко С окончанием войны в Сирии все террористы вдруг организованно в Афганистан, а далее в Киргизию и среднюю Азию. А теперь все они в России, с руками в крови, и понятно, что они озлобленны на наших военных СВО, И секрета тут нет, кто этих моджахедов к нам направляет; Вопрос в том, кто в России этому содействует и руководит такими на мозги Храмыми, а второй вопрос - когда же власть этих Храмых кончится?

Владимир Росс Меня удивляет вот что следующее: мошенники обворовывают кого-угодно и с риском сесть в тюрьму, а тут вот кролы богатые расхаживают, которых можно разводить на деньги и под предлогом защиты законов. Под предлогом: это потому что основной целью для мошенников являются деньги. Так вот пусть бы разводили этих кроликов на деньги, а заодно и для страны польза: мошенникам тоже польза - они по закону действовать будут и получат денег много, да ещё и стране пользу сделают. Вот интересно: а почему ещё мошенники здесь не активировались??? Или всё же тупые у нас мошенники??