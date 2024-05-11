Джоуи Бартон раскритиковал Гари Невилла за поддержку Эрика тен Хага в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Джоуи Бартон, бывший футболист "Манчестер Сити", жестко раскритиковал своего коллегу по футбольному миру - Гари Невилла, который призвал оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
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