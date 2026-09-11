Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Запад просчитался с Россией: Нарышкин раскрыл, что пошло не по плану.

Запад просчитался с Россией: Нарышкин раскрыл, что пошло не по плану.

В последние дни информационное пространство всколыхнуло очередное резонансное заявление главы Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Запад ни разу не просчитался с Россией, он как настоящий гроссмейстер играет на нескольких досках сразу к примеру с завозом офигительного количества не славянских мигрантов можно через поколение, а то и раньше развалить Россию на несколько ханств и их потихонечку поглотить. Уже сейчас на улице от смуглых не протолкнуться.

Профиль пользователя Юрий Юрченко
Юрий Юрченкоизменено

Давно сказано, что у России только два друга, армия и флот. Значит, остальные враги. Уже тыщу лет. А врага нужно бить и побеждать. Чтобы у него всегда был рептильный страх от мысли напасть на Россию.