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Депутат Госдумы Шеремет предложил изменить статус спецоперации России после решения стран Запада поставить танки Украине

Депутат Госдумы Шеремет предложил изменить статус спецоперации России после решения стран Запада поставить танки Украине

Член нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет выступил с инициативой об изменении статуса специальной военной операции (СВО), проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года, после решения западных государств передать танки киевской стороне.

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