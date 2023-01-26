Депутат Госдумы Шеремет предложил изменить статус спецоперации России после решения стран Запада поставить танки Украине

Член нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет выступил с инициативой об изменении статуса специальной военной операции (СВО), проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года, после решения западных государств передать танки киевской стороне.
Член нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет выступил с инициативой об изменении статуса специальной военной операции (СВО), проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года, после решения западных государств передать танки киевской стороне.
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