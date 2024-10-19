Перекрытие участка улицы Шаляпина в Алматы: как будут ходить автобусы

Четыре автобусных маршрута изменят схемы движения до 31 октября. В Транспортном холдинге Алматы сообщили, что из-за ремонтных работ на улице Шаляпина схему движения до 31 октября изменили четыре автобусных маршрута: №4 в северном направлении: Ашимова — Шаляпина — Абая — Момышулы — Шаляпина, далее по схеме.