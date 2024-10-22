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Сгниёт в тюрьме: Убийца командира подлодки «Краснодар» получит максимальный срок

Сгниёт в тюрьме: Убийца командира подлодки «Краснодар» получит максимальный срок

На следующей неделе, 28 октября, в суде будет заслушано последнее слово обвиняемого в убийстве бывшего командира подлодки Черноморского флота «Краснодар», который был застрелен во время утренней пробежки в краснодарском парке.

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