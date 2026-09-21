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В Минфине оценили число пользователей криптовалют в России

В России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем вложений граждан достигает 3,7 трлн рублей, заявил в интервью ТАСС заместитель министра финансов Иван Чебесков.

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