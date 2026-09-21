В Минфине оценили число пользователей криптовалют в России

В России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем вложений граждан достигает 3,7 трлн рублей, заявил в интервью ТАСС заместитель министра финансов Иван Чебесков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI США предложили пе...
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым