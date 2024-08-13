Власти придумали, как сократить очередь на жилье с 20 до пяти лет

Минстрой планирует создать единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Согласно подготовленному законопроекту, единая система учета должна появиться к 1 сентября 2025 года, узнал «Коммерсант».
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