Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Российский олигарх Михаил Фридман, который из-за санкций якобы был вынужден считать деньги на бытовые расходы, как выяснилось не так уж и нуждается в средствах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Российский олигарх Михаил Фридман, который из-за санкций якобы был вынужден считать деньги на бытовые расходы, как выяснилось не так уж и нуждается в средствах.
Свежие комментарии