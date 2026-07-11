NYT рассказала о «секретном» заводе в Германии, который выпускает дроны для ВСУ

Американская газета The New York Times опубликовала материал о немецком стартапе Helsing SE, который на юге Германии в условиях строжайшей секретности наладил выпуск ударных беспилотников для украинской армии.
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