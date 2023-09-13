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Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышли из бизнеса в России

Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышли из бизнеса в России

PVH, владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышел из бизнеса в России Компания PVH с середины августа более не числится в ЕГРЮЛ как учредитель российского бизнеса, теперь это компания с другим названием, а ею руководит бывший топ-менеджер PVH в России Денис Щукин, отмечает «Коммерсантъ» Американская компания Phillips-Van Heusen (PVH), которая в том числе владеет брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, перестала быть учредителем российского подразделения, следует из данных ЕГРЮЛ, представленных в СПАРК.

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