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# NQ Notes from Recent High Frame Price Action — 7/16

# NQ Notes from Recent High Frame Price Action — 7/16

# NQ Notes from Recent High Frame Price Action — 7/16 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 EthicalxTrader # NQ Notes from Recent High Frame Price Action — 7/16 ### Key Observations * NQ remains within a **higher timeframe bullish consolidation**, but today's selloff shifted short-term momentum back toward the bears after another rejection from the descending trendline.

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