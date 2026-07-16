# NQ Notes from Recent High Frame Price Action — 7/16 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 EthicalxTrader # NQ Notes from Recent High Frame Price Action — 7/16 ### Key Observations * NQ remains within a **higher timeframe bullish consolidation**, but today's selloff shifted short-term momentum back toward the bears after another rejection from the descending trendline.