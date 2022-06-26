Президент США Джо Байден прибув до Мюнхена Президент Байден прибув до Європи на саміти G7 та НАТО Президент Джо Байден прибув 25 червня до Німеччини, де він разом із лідерами країн – ключових союзників США візьме участь у саміті G7, щоб обговорити подальші дії єдиним фронтом проти агресії Росії, а також низка глобальних економічних […] Сообщение Президент Байден прибув до Європи на саміті G7 та НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.