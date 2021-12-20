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На выпуск 3D-сканера POP 2 уже собрано 2,3 млн долларов

На выпуск 3D-сканера POP 2 уже собрано 2,3 млн долларов

Прогнозируя некоторое время назад значительный рост рынка 3D-сканеров, специалисты IDC учитывали и такой фактор, как миграция функций профессионального уровня в более доступные сканеры, а также рост популярности 3D-сканеров за счет снижения цен.

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