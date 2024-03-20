Доля экспорта угля и газа из России в недружественные страны заметно снизилась в 2023 году

Доля экспорта угля из России в недружественные страны снизилась в 2023 году до 18% по сравнению с 39,8%, зафиксированными в 2022 году, пишут «РИА Новости», ссылаясь на данные презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике.