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Русская весна

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«Будет уроком»: в США сделали Украине зловещее предупреждение

«Будет уроком»: в США сделали Украине зловещее предупреждение

Украине нужно было вспомнить, как США вели себя в мировых конфликтах, прежде чем безоговорочно им доверять, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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