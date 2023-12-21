Украине нужно было вспомнить, как США вели себя в мировых конфликтах, прежде чем безоговорочно им доверять, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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