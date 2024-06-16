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Культуромания

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В Театре наций состоится премьера спектакля «Отцы и дети»

В Театре наций состоится премьера спектакля «Отцы и дети»

В Театре наций состоится премьера спектакля «Отцы и дети» режиссера Семена Серзина, сообщает ТАСС. В постановке используются фрагменты интервью советских рок-музыкантов, а также есть отсылки к фильмам конца 1980-х.

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