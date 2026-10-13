Продажи новостроек на Дону выросли на 23% перед изменением ипотеки

В сентябре застройщики Кубани реализовали в новостройках 101 тыс. кв. м жилья, что на 1% меньше, чем годом ранее, однако по итогам девяти месяцев 2026 года продажи в регионе выросли на 10% — до 721 тыс.
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