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Царьград

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Продажи новостроек на Дону выросли на 23% перед изменением ипотеки

Продажи новостроек на Дону выросли на 23% перед изменением ипотеки

В сентябре застройщики Кубани реализовали в новостройках 101 тыс. кв. м жилья, что на 1% меньше, чем годом ранее, однако по итогам девяти месяцев 2026 года продажи в регионе выросли на 10% — до 721 тыс.

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