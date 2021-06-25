Россия разжаловала «хозяев морей» и показала всему миру, чей Крым

ЗанозаРоссия разжаловала «хозяев морей» и показала всему миру, чей Крым Инцидент с вооружённым выпроваживанием эсминца «Дефендер» из крымских вод стал колоссальным унижением британских ВМС.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировПиндосы и их холуи всегда ведут себя точь в точь как бандерлоги... Этим бедолагам всё необходимо, блин, "попробовать на зуб".))) Не важно им, что они так могут остаться лишь с деснами в итоге...))) Понты , ведь, их от краха всех надежд там, увы, не спасут.)))Комментировать
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