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Гендиректор Суперлиги заявил, что проект жив: «В Европе есть клубы, разделяющие видение «Юве», «Реала» и «Барсы». У них есть возможность высказать мнение»

Генеральный директор Суперлиги заявил, что проект еще жив. – Жива ли Суперлига? – Очень даже жива. Есть люди, которые хотят заявить, что она мертва, но тот факт, что они много говорят об этом, вызывает подозрения.

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