Информация от участника "Артподготовки" попадала в ГУР МО Украины

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Информация, собранная задержанным в Нижегородской области участником запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка", через ее главаря Вячеслава Мальцева (признан иноагентом) попадала в Главное управление разведки Минобороны Украины и другие украинские спецслужбы.