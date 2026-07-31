Информация от участника "Артподготовки" попадала в ГУР МО Украины

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Информация, собранная задержанным в Нижегородской области участником запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка", через ее главаря Вячеслава Мальцева (признан иноагентом) попадала в Главное управление разведки Минобороны Украины и другие украинские спецслужбы.
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