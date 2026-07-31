НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Информация от участника "Артподготовки" попадала в ГУР МО Украины

Информация от участника "Артподготовки" попадала в ГУР МО Украины

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Информация, собранная задержанным в Нижегородской области участником запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка", через ее главаря Вячеслава Мальцева (признан иноагентом) попадала в Главное управление разведки Минобороны Украины и другие украинские спецслужбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии