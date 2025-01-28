«Зима в Москве»: китайский Новый год встретят шествием по улицам столицы

Организаторы проекта «Зима в Москве» запланировали иммерсивные представления «Танец дракона», которые пройдут в период празднования китайского Нового года, с 28 января по 9 февраля, в центре Москвы, пишет АГН «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
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