«Зима в Москве»: китайский Новый год встретят шествием по улицам столицы

Организаторы проекта «Зима в Москве» запланировали иммерсивные представления «Танец дракона», которые пройдут в период празднования китайского Нового года, с 28 января по 9 февраля, в центре Москвы, пишет АГН «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».