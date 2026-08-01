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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арсений Федотов: «В том сезоне не получалось концентрироваться хорошо. Сейчас это хорошо получилось»

Российский фигурист Арсений Федотов рассказал, как изменился его настрой на прокаты. Федотов представил произвольную программу под музыку из фильма «Шербурские зонтики» на контрольных прокатах в Новогорске.

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