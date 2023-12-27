Как удалось выжить полярникам среди льдов Антарктиды в течение двух с половиной лет

История «Эндьюранса». В 1914 году Эрнест Шеклтон, известный на то время исследователь, организовал экспедицию из 28 человек с амбициозной целью — пересечь Антарктиду от одного моря до другого через Южный полюс.
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