Селфи вместо профессионального фото: почему русские рискуют остаться без отпуска за границей.Более 200 жителей России не смогли отправиться за границу из-за фотографий в загранпаспортах, которые не совпали с их реальной внешностью.
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