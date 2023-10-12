Антироссийские санкции: бумеранг

Порты прибалтийских стран оказались на грани закрытия Алексей Чичкин Уход российских и белорусских товаров внешней торговли из прибалтийских портов в порты РФ привёл к катастрофическому падению загрузки терминалов Эстонии, Латвии и Литвы, следовательно — и доходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Помолитесь за русских парней, которые прямо сейчас берут в котёл нацистов под Донецком в Авдеевке!
- "Россия обязана подчиниться и выполнить наши требования": Вашингтон выдвинул новый ультиматум Москве
- В США грядет катастрофа, которая сотрясет весь мир. Путин предвидел это заранее и сумел подготовить Россию к ней.
Свежие комментарии