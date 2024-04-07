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Царьград

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"А эта "элита", точно наша?": России нанесли оскорбление. И радуются

"А эта "элита", точно наша?": России нанесли оскорбление. И радуются

Звёзды русского шоу-бизнеса организовали очередное скандальное мероприятия.Русская так называемая "элита", по всей вероятности не сделала никаких выводов после "голой вечеринки".

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Бла бла только и можем языком чесать а наши так называемые шоу бизнес элиты со... Ть хотели на нашу духовность как предавали так и будут предавать родину у них только бабло в глазах и развлечения пусть и на крови и костях наших защитников на сво они поедут в Донбасс отсьирают свое грязное белье иди что на них было надето на очередном щабаще и все мы в глаза для них опять божья роса
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12 час.
МБ
Марина Биченова
Опять двери попутали несчастные.
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12 час.

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