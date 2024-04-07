"А эта "элита", точно наша?": России нанесли оскорбление. И радуются

СЗ

Сергей Захаров

Бла бла только и можем языком чесать а наши так называемые шоу бизнес элиты со... Ть хотели на нашу духовность как предавали так и будут предавать родину у них только бабло в глазах и развлечения пусть и на крови и костях наших защитников на сво они поедут в Донбасс отсьирают свое грязное белье иди что на них было надето на очередном щабаще и все мы в глаза для них опять божья роса