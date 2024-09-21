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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Карпина об успехе для «Спартака»: «Второе место. Первое у нас не разыгрывается особо, «Зенит» у нас побеждает все время»

Диалог об этом состоялся у Дарьи Карпиной с ее соведущей по шоу «Карты, деньги, два мяча» Аланой Мамаевой и гостем программы Николеам Писаревым.

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