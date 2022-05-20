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История и археология: Кого из российских знаменитостей подозревали в связях с криминальным миром: Дмитрий Нагиев, Иосиф Кобзон и др

История и археология: Кого из российских знаменитостей подозревали в связях с криминальным миром: Дмитрий Нагиев, Иосиф Кобзон и др

Девяностые остались в прошлом. Но до сих пор ходят слухи о том, что ряд представителей шоу-бизнеса так или иначе поддерживали отношения с криминалом.

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