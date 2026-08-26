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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сын главного тренера «Химок» Романа Семернинова умер в возрасте 14 лет

«Химки» сообщили о смерти Арона Семернинова – сына главного тренера команды Романа Семернинова. Юному баскетболисту было 14 лет.

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