На озере Ремзаводское в Райчихинске утонул мужчина

На озере Ремзаводское произошло трагическое происшествие - утонул 37-летний мужчина. Инцидент произошел 17 июля, когда мужчина, находясь в компании друзей, решил искупаться вдалеке от зоны массового отдыха.
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