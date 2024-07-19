В Бурятии стартовала VIII Республиканская летняя спартакиада пенсионеров

В Бичуре состоялось открытие VIII Республиканской летней спартакиады пенсионеров Бурятии. В соревнованиях приняли участие 23 сборные команды ветеранов из районов республики, в том числе три команды из Улан-Удэ и одна из северных районов.
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