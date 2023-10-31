Председатель СК России поручил представить доклад о ситуации по факту нарушения прав жителей Тюменской области

В СМИ размещена публикация о том, что в Тюмени пожилую пару выселили из собственной квартиры. По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении.
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