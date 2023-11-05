"Выглядишь прекрасно". София Вергара оценила результат пластики Виктории Бони

София Вергара восхитилась результатом пластических операций, которые сделала Виктория Боня. Недавно россиянка выложила в инстаграме* видео, в котором показала часть своего лица после пластики и с макияжем, выполненным Сердаром Камбаровым.
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