Самые большие хищники на планете выглядят не так, как вы ожидаете. Никаких клыков, взлохмаченной шерсти или кровожадных глаз.
Популярные статьи
- Зампред Совбеза РФ призвал руководителей мыслить не годовыми, а декадными обязательствами в условиях СВО
- Когда в ноябре 1982 года страна прощалась с упокоившимся генсеком Леонидом Ильичем Брежневым, многие даже не подозревали, что уходит целая эпоха
- Группа «ГАЗ» имеет прекрасные шансы забрать имущество Volkswagen, если немецкая компания не возместит ей причиненный своим уходом из России ущерб
Свежие комментарии