Военные США умирают о прививок. Началось расследование. Константин Малофеев рассказал о проблеме в России

Минздрав США начал расследование гибели военнослужащих армии США после прививок от ковида. Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев отмечает, что в России тоже стоит разобраться с тем, как прививали солдат.
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