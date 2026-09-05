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Царьград

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Военные США умирают о прививок. Началось расследование. Константин Малофеев рассказал о проблеме в России

Военные США умирают о прививок. Началось расследование. Константин Малофеев рассказал о проблеме в России

Минздрав США начал расследование гибели военнослужащих армии США после прививок от ковида. Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев отмечает, что в России тоже стоит разобраться с тем, как прививали солдат.

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