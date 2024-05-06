Рожин: Французский иностранный легион понес первые потери под Часовым Яром

Дмитрий Гурин

Жаль что не самих французов в расход списывают. В ИЛ служат в основном люди имеющие вид на жительство во Франции а не граждане. Граждане есть конечно но на таких должностях что им западло "знаменитый" FAMAS в руки брать. У меня знакомый в начале века туда поступил в Марселе, когда приехал в отпуск в 2006-м рассказал что первый свой "наряд вне очереди" в части получил из-за критики этого шедевра французской военной мысли.