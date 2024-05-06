Российский военкор Борис Рожин в Telegram-канале заявил, что, предположительно, Французский иностранный легион понес первые потери под Часовым Яром.
Рожин: Французский иностранный легион понес первые потери под Часовым Яром
Комментарии
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Виктор NVS
Этот французский петух Макрон, еще не раз обогрит свои руки кровью.
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16 час.
Дмитрий Гурин
Жаль что не самих французов в расход списывают. В ИЛ служат в основном люди имеющие вид на жительство во Франции а не граждане. Граждане есть конечно но на таких должностях что им западло "знаменитый" FAMAS в руки брать. У меня знакомый в начале века туда поступил в Марселе, когда приехал в отпуск в 2006-м рассказал что первый свой "наряд вне очереди" в части получил из-за критики этого шедевра французской военной мысли.
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12 час.
александр муравьев
Пишут что это хохлы желающие получить гражданство Франции. Сойдут и они. А в иностранном легион сплошь иностранцы. Главное то что Франция направляет.
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12 час.
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