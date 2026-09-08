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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберт Шварцман будет выступать в WEC в составе «Пежо» в 2027 году

Чемпион «Формулы-3» 2019 года и бывший гонщик « Индикара » Роберт Шварцман станет пилотом «Пежо» в классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость ( WEC ) в 2027 году.

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