Петр Бирюков объявил о ремонте Новоалексеевского тоннеля в Москве

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о старте ремонта Новоалексеевского тоннеля. Работы будут проходить поэтапно, без полного перекрытия движения.
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