Мерсон предложил посвятить тен Хага в рыцари в случае победы над «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Я не преувеличиваю. Это будет чудо»

«Это все еще крупнейший клуб мира. Один из крупнейших клубов мира. Но это не сильнейшая команда. Если они обыграют «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, то, исходя из текущей ситуации, из последних результатов, из результата игры с «Кристал Пэлас», тренера следует посвятить в рыцари.