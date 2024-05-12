НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Мерсон предложил посвятить тен Хага в рыцари в случае победы над «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Я не преувеличиваю. Это будет чудо»

«Это все еще крупнейший клуб мира. Один из крупнейших клубов мира. Но это не сильнейшая команда. Если они обыграют «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, то, исходя из текущей ситуации, из последних результатов, из результата игры с «Кристал Пэлас», тренера следует посвятить в рыцари.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх