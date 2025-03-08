ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Пропаганда рассказала о контурах будущего договора о мире.
"Не признаются территорией русских", Гордон* слил детали перемирия: "США план одобрили"
Комментарии
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Александр Ляшенко
Одно в этой текучке страшно: вдруг Путин снова объявит, что его, а это нас, снова обманули!
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
А демилитаризация и денацификация предусматривают мирные договора? ГЛАВНОЕ: С КЕМ ТАМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ?... А ведь осле минских договорняков как-то нет больше им доверия.
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4 час.
Генрих
Меня всегда удивляет факт...есть конкретное и зажившееся на этом свете лицо...Гончаренко в нашем случае...или иной мерзавец... Почему ОНО до сих пор коптит воздух??? Бля...наследники Судоплатова, вам не стыдно??? Я конечно уже старый боец и не из той епархии, но может и нас пора привлечь, ежели кого гуманность в печень одолела?
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2 час.
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