"Не признаются территорией русских", Гордон* слил детали перемирия: "США план одобрили"

Одно в этой текучке страшно: вдруг Путин снова объявит, что его, а это нас, снова обманули!

А демилитаризация и денацификация предусматривают мирные договора? ГЛАВНОЕ: С КЕМ ТАМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ?... А ведь осле минских договорняков как-то нет больше им доверия.

Генрих

Меня всегда удивляет факт...есть конкретное и зажившееся на этом свете лицо...Гончаренко в нашем случае...или иной мерзавец... Почему ОНО до сих пор коптит воздух??? Бля...наследники Судоплатова, вам не стыдно??? Я конечно уже старый боец и не из той епархии, но может и нас пора привлечь, ежели кого гуманность в печень одолела?