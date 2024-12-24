Студенты алтайского МИЭМИС стали победителями статусных конкурсов

В вузе уверены: у ребят есть все шансы на отличную карьеру Студенты Международного института экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС, готовит по разным направлениям в сфере экономики, бизнеса и управления) АлтГУ показывали в 2024 году успехи на разных конкурсах и в программах.