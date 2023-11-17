Херш: Израиль узнал, что удерживаемых ХАМАС заложников переместили на юг Газы

Израиль узнал, что удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников переместили на юг Газы. Об этом в своем блоге на платформе Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
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