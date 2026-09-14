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Малый бизнес Петербурга перечислил в федеральный бюджет 62 млрд рублей НДС за 8 месяцев

Малый бизнес Санкт-Петербурга за восемь месяцев 2026 года перечислил в федеральный бюджет 62 млрд рублей налога на добавленную стоимость (НДС).

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