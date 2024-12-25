😖😩Сюрприз для метеозависимых: сегодня вечером начнётся сильнейшая магнитная буря Следующая остановка — сильные головные боли, сонливость и раздражительность.
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😖😩Сюрприз для метеозависимых: сегодня вечером начнётся сильнейшая магнитная буря Следующая остановка — сильные головные боли, сонливость и раздражительность.