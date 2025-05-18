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Папа римский Лев XIV перед интронизацией объехал площадь Святого Петра

Папа римский Лев XIV перед интронизацией объехал площадь Святого Петра

Папа римский Лев XIV перед началом церемонии интронизации (торжественное чинопоследование, в ходе которого совершается возведение новоизбранного служителя церкви) объехал площадь Святого Петра в Ватикане.

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