Папа римский Лев XIV перед интронизацией объехал площадь Святого Петра

Папа римский Лев XIV перед началом церемонии интронизации (торжественное чинопоследование, в ходе которого совершается возведение новоизбранного служителя церкви) объехал площадь Святого Петра в Ватикане.
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